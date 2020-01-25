فوائد تناول ورق اللورا على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ورق اللورا واحد من أشهر أنواع التوابل الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، كما انه يحتوى على بعض العناصر التى تعمل على علاج العديد من الأمراض والحد من الاصابة بالفيروسات والأوبئة، وحسب ما ذكره موقع glassdoor فأن هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول ورق اللورا وهى:

فوائد تناول ورق اللورا



ورق لورا

1:يحتوى ورق اللورا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، لذلك ينصح مرضى السكر من تناول ورق اللورا ووضعه فى الطعام.

2:يحتوى ورق اللورا على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية، والوقاية من الجلطات وتصلب الشرايين.

3:ينصح بوضع ورق اللورا على الوجبات الغذائية، حيث انه يعزز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الانتفاخ وحرقة المعدة والحموضة والإمساك، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز الهضمى.

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4:نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الغذائية والفيتامينات فتناول أوراق اللورا يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.



ورق

5: يحافظ على صحة الجهاز التنفسى والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا والربو، وذلك لاحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية.

6:يحتوى ورق اللورا على العديد من الخصائص التى تعالج الالتهابات والألم ومنها التهابات المفاصل والروماتيزم، كما يحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، لذلك ينصح مرضى التهاب المفاصل بالإكثار من تناول ورق اللورا.

7:تناول ورق اللورا يعمل على علاج الصداع، لذلك ينصح بغلى ورق اللورا واستنشاقه أو تدليك زيت ورق اللورا للحد من الصداع وتسكين الألم.

8:تناول ورق اللورا يعمل على إمداد الجسم بنسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على الحد من الأمراض السرطانية ومنها سرطان"القولون، المعدة، الثدى، الجلد"، وغيرها من الأمراض السرطانية.

9:أثبتت بعض الأبحاث أن ورق اللورا يعمل على تبييض الأسنان وذلك عن طريق فرك الأسنان بورق اللورا، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر التى تساعد على تفتيح الاسنان والتخلص من الجراثيم والبكتيريا.

10:يحتوى ورق اللورا على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية والمهدئات التى تساعد على علاج الأرق والنوم بعدد ساعات كافية دون توتر أو أرق.