شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. الجرعة اليومية من الأسبرين تقلل خطر الولادة المبكرة بنسبة 11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الدراسات أن تناول جرعات قليلة من الأسبرين على أساس يومي خلال فترة الحمل، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الولادة قبل الأوان بين الحوامل لأول مرة، حيث يمكن إعطاء الدواء من الأسبوع السادس وحتى الأسبوع السادس والثلاثين قبل الولادة بأمان .

وجدت تجربة سريرية شملت أكثر من 11000 امرأة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، أن النساء اللائي يتناولن جرعات منخفضة من الأسبرين يوميًا، كن أقل عرضة بنسبة 11٪ للولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل ، مقارنةً بتلك التي خضعت للعلاج الوهمي.

ونشرت الدراسة فى مجلة " The Lancet" وقالت مؤلفو الدراسة : "تشير نتائجنا إلى أن العلاج بالأسبرين بجرعة منخفضة في الحمل المبكر، يمكن أن يوفر طريقة غير مكلفة لخفض معدل الولادة قبل الأوان عند الأمهات لأول مرة".

وتعد الولادة قبل الأوان هي السبب الأكثر شيوعًا لوفاة الرضع والسبب الرئيسي للإعاقة العصبية طويلة الأجل عند الأطفال.

وفقًا لمؤلفي الدراسة ، أدت التطورات في مجال رعاية الأطفال حديثي الولادة إلى تحسين بقاء الأطفال الخدج ، ولكن هذه الرعاية محدودة أو غير متوفرة في العديد من أنحاء العالم.

Advertisements

بينما أشارت دراسات سابقة إلى أن جرعة منخفضة من الأسبرين قد تقلل من خطر الولادة المبكرة وتسمم الحمل ، وهو اضطراب ضغط دم الذى

يحتمل أن يهدد الحياة. ومع ذلك ، لم تكن هذه الدراسات كبيرة بما يكفي لتحديد إحصائية فعالية العلاج في الحد من الولادة المبكرة.ولكن فى الدارسة الجديدة تم تقسيم مجموعة البحث إلى فريقين من النساء الحوامل، الفريق الأول تناول 81 مليجرام من الأسبرين يوميا، والفريق الأخرى تلاقى علاج وهمى.

حدثت الولادة قبل الأوان (قبل 37 أسبوعًا) في 11.6٪ من النساء اللائي تناولن الأسبرين و 13.1٪ من النساء اللائي تناولن الدواء الوهمي. وبالمثل ، حدثت الولادة قبل 34 أسبوعًا (الولادة المبكرة المبكرة) في 3.3٪ من مجموعة الأسبرين و 4٪ من مجموعة الدواء الوهمي (انخفاض بنسبة 25٪).

وكان لدى النساء في مجموعة الأسبرين معدل وفيات في الفترة المحيطة بالولادة أقل (ولادة جنين ميت أو موت حديثي الولادة في الأيام السبعة الأولى من الحياة) ، مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي.

خطر ارتفاع ضغط الدم من اضطرابات الحمل على المدى لم تختلف اختلافا كبيرا بين المجموعتين، وتشير التكلفة المنخفضة وسلامة علاج الأسبرين بجرعة منخفضة إلى أنه يمكن التكييف بسهولة لاستخدامه على نطاق واسع.