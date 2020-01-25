"كورونا".. الصين تعلن وفاة 41 شخصا وإصابة 1287

طبيب صيني يرتدي ملابس واقية للمساعدة في وقف انتشار الفيروس - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصينية، السبت، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 41 حالة وفاة، كما أعلن التلفزيون الرسمي أنه تم تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة.

مع ازدياد تشخيص حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، اعتمدت وزارات الحكومة الصينية واحدة تلو الأخرى، سياسات خاصة للتعامل مع الوضع الجديد.

وأعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الجمعة، على مدونتها الرسمية، أنها رتبت بالفعل 10 آلاف مجموعة من الملابس الواقية، بالإضافة إلى 50 ألف مجموعة من القفازات التي سيتم نقلها إلى ووهان، حسب موقع "تشاينا ديلي"، وقالت إنها تعمل على حشد جميع الوكالات الخاضعة لإدارتها، وإن الشركات ذات الصلة ستستأنف الإنتاج.

وأكدت وزارة النقل، الجمعة، أن مركبات ومواقع النقل العام، بما في ذلك السيارات والقطارات والمحطات والموانئ، يجب أن تظل جيدة التهوية ومعقمة، وأنه يتعين على جميع الركاب اجتياز اختبارات درجة حرارة الجسم.

وشددت على ضمان نقل موظفي مكافحة الفيروسات والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة والعينات والمرضى في الوقت المناسب وعلى نحو دقيق.

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وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بجهود بكين لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مثنيا على "شفافيتها" في المعركة ضد الفيروس.

وكتب ترامب على تويتر أن "الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا. الولايات المتحدة تقدر حقا جهودها وشفافيتها"، معبّرا عن قناعته بأنّ الأمور "ستسير على ما يرام".





وأضاف ترامب "باسم الشعب الأمريكي أريد بشكل خاص أن أشكر الرئيس (الصيني) شي" جين بينج.



وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الجمعة، تأكيد 3 إصابات في الأراضي الفرنسية بفيروس كورونا المستجد الذي كان ظهر في الصين.

وكان الأشخاص الثلاثة قد أقاموا في الصين، ونُقِلوا إلى مستشفيات في بوردو (جنوب غرب فرنسا) وفي باريس، وقد اتُخِذت إجراءات "لعزلهم".

وأمس الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.