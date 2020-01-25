فرنسا تسجل 3 إصابات بفيروس كورونا على أراضيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الجمعة، تأكيد 3 إصابات في الأراضي الفرنسية بفيروس كورونا المستجد الذي كان ظهر في الصين.



وكان الأشخاص الثلاثة قد أقاموا في الصين، ونُقِلوا إلى مستشفيات في بوردو (جنوب غرب فرنسا) وفي باريس، وقد اتُخِذت إجراءات "لعزلهم".

وأمس الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

وقال طارق جاسرفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية بجنيف: "التركيز لا ينصب بشدة على الأعداد، التي نعلم أنها سترتفع".

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وأعلنت السلطات الصحية الصينية وفاة 26 حالة بسبب المرض وإصابة 830، وقال المتحدث: "من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن مدى شراسة الفيروس".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية قد تدرس مع شبكة خبرائها استخدام علاجات ولقاحات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، الناتجة عن إحدى سلالات فيروس كورونا، كعلاج محتمل للسلالة الجديدة من الفيروس.