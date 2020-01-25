شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت عصير التوت يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل أن هناك فوائد عديدة لشرب عصير التوت؟..فقد أوضح التقرير المنشور عبر موقع "organicwelcome"، أن عصير التوت يساعد في تقليل الإصابة بعدوى المسالك البولية والعديد من الفوائد الأخرى التي يجب التعرف عليها ويجب التعرف عليها.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن التوت يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كفيتامين سي وe، وفيتامين ب، وك، ج وهـ، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، وللتعرف علي فوائد تناوله تابع التقرير التالي:

-منع الإصابة بالتهابات المسالك البولية..

يحتوي التوت على مادة بروانثوسيانيد، وهي فئة من المركبات التي توجد عادة في النباتات. وهذا المركب يمكن أن يساعد في منع عدوى المسالك البولية عن طريق منع البكتيريا وتجنب الالتصاقات ببطانة الجهاز البولي، والحد من تعرضها للنمو والانتشار.

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-الحفاظ علي صحة القلب..

المغذيات النباتية المتواجدة في التوت تساعد في الوقاية من الالتهابات، ومشاكل في الأوعية الدموية، وهذا يساهم في حماية القلب من التعرض للإصابة بالأمراض.

-التخلص من الوزن الزائد..

كشفت دراسة أجريت عام 2019 على الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من السمنة، أن الاستهلاك اليومي لمشروب التوت لمدة 8 أسابيع تعمل على التخلص من الوزن الزائد.

-يحسن صحة الجهاز الهضمي..

يحتوي التوت علي بعض المركبات التي تساعد في حماية القلب، والتي تعمل أيضًا على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ونشرتها مجلة Journal of Research in Pharmacy Practice ، والتي أكدت أنها يمكنها منع البكتيريا من النمو والتكاثر في بطانة المعدة، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض للجهاز الهضمي.