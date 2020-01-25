فيديو معلوماتى.. كيف تحدث حروق الدرجة الثالثة للجلد وما هى طرق العلاج؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حروق الدرجة الثالثة هى أخطر أنواع الحروق، حيث تحتوى بشرتك على 3 طبقات، ويحدث حرق من الدرجة الثالثة عندما يتم حرق جميع الطبقات الثلاث، وقد يؤدى ذلك إلى تلف العظام والعضلات، وفقاً لما ذكره موقع "Drugs"، وفى السطور التالية نتعرف على كيفية حدوث حروق الدرجة الثالثة ومخاطرها وأعراضها وعلاجها. أسباب حروق الدرجة الثالثة -الماء الساخن أو البخار أو التعرض المباشر للحرارة لفترة طويلة الأكثر شيوعا. -ملامسة الأشياء الساخنة مثل المكواة أو السجائر والألعاب النارية. -المواد الكيميائية القاسية، مثل مواد التنظيف، وحمض بطارية السيارة. -البرق، أو الأسلاك الكهربائية التالفة أو المخارج الكهربائية. طرق علاج حرق الدرجة الثالثة يمكن استخدام الأدوية لتخفيف الألم أو منع الإصابة أو المساعدة فى التئام الحروق. Advertisements الجراحة تزيل الأنسجة التالفة، وتخفف الضغط وتحسن تدفق الدم. يمكن للجراحة أيضًا تحسين مظهر بشرتك وتقليل التندب. طرق العناية بحروق الدرجة الثالثة تنظيف المنطقة المحروقة برفق بالماء والصابون المعتدل وإزالة الضمادات القديمة. - لا تحاول إزالة البثور المغلقة، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. -ضع الكريم أو مرهم على الحرق باستخدام قطعة قطن، وضع ضمادة غير لاصقة على الحرق. -لف طبقة من الشاش حول الضمادة لتثبيتها فى مكانها. -ارفع ذراعك أو ساقك المحروقة أعلى مستوى قلبك فهذا يساعد على تقليل التورم والألم.

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