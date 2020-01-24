وزارات الصين تعلن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد

مع ازدياد تشخيص حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، اعتمدت وزارات الحكومة الصينية واحدة تلو الأخرى، سياسات خاصة للتعامل مع الوضع الجديد.



وأعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الجمعة، على مدونتها الرسمية، أعلنت أنها رتبت بالفعل 10 آلاف مجموعة من الملابس الواقية، بالإضافة إلى 50 ألف مجموعة من القفازات التي سيتم نقلها إلى ووهان، حسب موقع "تشاينا ديلي".

وقالت إنها تعمل على حشد جميع الوكالات الخاضعة لإدارتها، وإن الشركات ذات الصلة ستستأنف الإنتاج.

وأكدت وزارة النقل، الجمعة، أن مركبات ومواقع النقل العام؛ بما في ذلك السيارات والقطارات والمحطات والموانئ، يجب أن تظل جيدة التهوية ومعقمة، وأنه يتعين على جميع الركاب اجتياز اختبارات درجة حرارة الجسم.

وشددت على ضمان نقل موظفي مكافحة الفيروسات والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة والعينات والمرضى في الوقت المناسب وعلى نحو دقيق.

وأوضحت وزارة المالية على موقعها على الإنترنت أنه في حال إصابة أي من العاملين في القطاع الطبي بفيروس "كورونا" أثناء قيامهم بواجباتهم، فيجب اعتبار هذا المرض إصابة عمل، وحصولهم على علاج التأمين ضد الإصابات المهنية.

Advertisements

وأشارت إلى أن الموظفين الذين ليس لديهم أي تأمين ضد الإصابات المهنية ستقدم المؤسسات التي يخدمونها لهم الدعم.

كما أصدرت وزارة الإيكولوجيا والبيئة إشعاراً يطلب من الإدارات على مستوى المقاطعات إنشاء آليات للطوارئ لتنسيق معالجة النفايات الطبية.

وأكدت أن المؤسسات التي تتعامل مع النفايات الطبية يجب أن تعطي أولوية للتخلص من النفايات الطبية الناتجة عن مكافحة فيروس "كورونا" الجديد.

بدورها، أصدرت هيئة الطيران المدني الصينية إشعاراً طارئاً لجميع مؤسسات القطاع، وطلبت من شركة "مجموعة مطارات هوبى" توجيه جميع شركات الطيران المرتبطة بها لوقف الرحلات الجوية إلى مدينة ووهان.

وحثت هيئة الطيران الصينية جميع شركات الطيران التابعة لها على وضع خطط لوقف الرحلات إلى ووهان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أن من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية وفاة 25 حالة مع تشخيص إصابة أكثر من 830 شخصاً.