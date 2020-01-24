فرنسا تعلن أول حالتي إصابة بـ"كورونا الصين" في أوروبا

أعلنت فرنسا، الجمعة، أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا"، الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية، حيث تم نقل المريض الأول إلى مستشفى في باريس لتلقي العلاج في حين كانت حالة الإصابة الثانية بمدينة بوردو، جنوب غرب البلاد.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، آنياس بيزون، في مؤتمر صحفي، إن هاتين الحالتين هما أول حالات إصابة في أوروبا، وأضافت أن هناك حالات أخرى ستظهر على الأرجح في البلاد.

