يضم 2.5 مليون مادة.. الإمارات تطلق مركز المعرفة الرقمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مركز المعرفة الرقمي، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، خلال ندوة أقامتها المؤسسة بالتعاون مع كليات التقنية العليا في دبي.

المركز الجديد يعد بوابة معرفية إلكترونية شاملة متاحة بشكل مجاني، وتضم أكثرَ من 2.5 مليون مادة رقمية، وربع مليون عنوان متنوع للباحثين والقراء بمختلفِ اللغات وبجميع أشكال مصادر المعلومات العلمية والتعليمية، كما تتيح 15 مكتبة نوعية في مجالات متخصِّصة؛ منها: الفضاء والتاريخ والذكاء الصناعي.

وتهدف المنصة إلى ترسيخ مبدأ التعلم الذاتي، وتوفير تعليم شامل وجيد وعادل للجميع، ودمج مبادئ الاستدامة في المناهج التعليمية والتدريبية بالمؤسَّسات التعليمية.

واحتلت الإمارات المركز الأول عربيا والـ١٩ عالميا في مؤشر المعرفة العالمي لعام ٢٠١٩، ضمن تقييم استهدف ١٣٤ دولة.