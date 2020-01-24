"كورونا الصين" يجبر أمريكا على سحب موظفي قنصليتها من ووهان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سحبت الولايات المتحدة موظفي قنصليتها وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية، مع انتشار فيروس "كورونا" الجديد بها.

وذكر متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين، الجمعة، أن القرار يرجع لانتشار السريع للفيروس الجديد، والمشاكل اللوجستية الناجمة عن إغلاق شبكة الطرق العامة، واكتظاظ المستشفيات" بالمدينة بالمرضى.

وقالت وسائل إعلام صينية إنه تم إنشاء مستشفى جديد في مدينة ووهان في 6 أيام فقط لمعالجة حالات الإصابة بالفيروس، والمستشفى سيكون بسعة ألف سرير من مكونات سابقة التجهيز.

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وأظهر مقطع فيديو عشرات الحفارات بموقع إنشاء المستشفى، الذي من المتوقع أن يستقبل أولى حالات الإصابة بالفيروس في 3 فبراير/شباط.

وليس هذا الأمر بسابقة، حيث قام آلاف العمال في بكين ببناء مركز لعلاج حالات الإصابة بالفيروس المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" في عام 2003، في غضون أيام.

وزاد نطاق انتشار السلالة الجديدة لفيروس "كورونا"، الذي شهد تسجيل أول حالة إصابة في ووهان، ليشمل جميع أنحاء الصين، بل وبلدان أخرى.