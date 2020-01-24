٥ وجهات عالمية للتخييم في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الإمارات مقصدا عالميا لعشاق الصحراء والمغامرات والتخييم، حيث تزخر بالمواقع الساحرة بعيدا عن ضجيج المدن، إذ تشهد إقبالا متزايدا من قبل الزوار والمقيمين على حد سواء، وتغطي الصحراء أكثر من 80% من مساحة الدولة، أي ما يعادل ثلاثة أرباع مساحتها، التقرير التالي يلقي الضوء على أشهر مناطق التخييم في الإمارات.

في أبوظبي وتحديدا في منطقة الربع الخالي تقع صحراء ليوا التي تعد أكبر صحراء رمليّة متصلة في العالم، وهي الوجهة المثالية لقضاء أمتع الأوقات والتخييم بنجومها اللامعة، وقد شهدت تصوير مشاهد من فيلم حرب النجوم، وفي رأس الخيمة تتميز صحراؤها بكثرة المسارات الرملية وبيوت الجمال والواحات الصغيرة والطقس المعتدل وسط الطيور البرية.

وتزخر دبي بكثير من المواقع العالمية للتخييم في فصل الشتاء، ومنها بحيرات القدرة التي تزين المساحات الخضراء الشاسعة وتبعد ٣٠ دقيقة عن المدينة، إضافة إلى حتا التي تبعد ١٠٠ كيلومتر مربع عن مدينة دبي، وتمتلك كثيرا من المقومات لتنفيذ مختلف الأنشطة الصحراوية، وفي شمال مدينة الفجيرة تقع محمية وادي الوريعة التي تتميز بالطبيعة الخلابة والشلالات التي تصب في مياه البرك.