إثيوبيا تبدأ فحص "كورونا الصين" بمطار أديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت إثيوبيا في إجراءات فحص المسافرين بمطار بولي الدولي في العاصمة أديس أبابا، لمنع تسرب فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب المئات في الصين، ووصل إلى عدة دول أخرى.

وذكر معهد الصحة العامة الإثيوبي، في بيان، الجمعة، أن البلاد بدأت باتخاذ التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا الجديد، وعلى رأسها التحقق من درجة حرارة الركاب الذين يصلون إلى المطار، و زيادة الوعي بالفيروس وطرق الوقاية.

وأوضح الطبيب إبا أبات، المدير التنفيذي للمعهد، أن عمليات فحص المسافرين القادمين من الصين في مطار بولي الدولي لم تسفر عن رصد أية حالات مصابة حتى الآن.

وتنضم إثيوبيا بهذه الإجراءات إلى العديد من دول العالم التي سارعت إلى اتخاذ تدابير وقائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي حصد حتى الآن 25 حالة وفاة في الصين، ووصل إلى 7 دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وأستراليا.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية تقوم بـ35 رحلة أسبوعيًا إلى 5 مدن صينية

