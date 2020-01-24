شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أحدث الطرق للتغلب على السمنة الموضعية؟.. الدكتور كريم صبرى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة الموضعية مشكلة يعاني منها كلا من الرجل والمرأة، فأحيانا ينقص الوزن ولكن تبقى بعض المناطق في الجسم بارزة مثل البطن والأرداف والكرش وغيرها من تلك المناطق التي يصعب التخلص منها.

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي طرق التغلب على السمنة الموضعية.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن شفط الدهون او نحت الجسم او الشفط مع الشد، كل هذه الاجراءات تتم من أجل تنسيق القوام والتخلص من السمنة الموضعية وليست عمليات لإنقاص الوزن، فهي تقنيات الهدف منها تنسيق القوام او نحت الجسد بحيث نحصل على الجسم المتناسق.

وأشار إلي إن هناك أماكن مثل البطن والفخذين والذراعين والثديين يتواجد بهم الدهون بصورة كثيرة، ويجب العلم إن السمنة الموضعية هي عبارة عن 10 كيلو زائدة عن الوزن الطبيعي وليس أكثر من ذلك، فلا تصلح اجراءات التخلص من الدهون الموضعية لمن وزنه 120 كيلو .



4 معلومات هامة عن طرق التخلص من السمنة الموضعية

وأكد إن الشفط يتم إجراؤه عندما تتواجد طبقة من الدهون بين الجلد والعضلات ويتم شفط تلك الدهون الموضعية بأكثر من طريقة فهناك الطريقة التقليدية وهي الأقل سعراً لأن ليس بها تقنيات حديثه، وينتج عنها بعض التورم والكدمات في الجلد، لأنها عند الشفط لا تفرق بين الدهون والشعيرات الدموية.

وفي السياق ذاته، أعلن إن هناك تقنيات أخرى تشد الجلد وتحافظ على الشعيرات الدموية وتسبب كدمات اقل وتشد الجلد أكثر وهي مثل الفيزر والليزر، لافتاً إن شد الجلد بإستخدام تلك التقنيات لا يناسب الجلد المريض او ترهل الجلد الناتج عن القيصرية او البطن المترهلة نتيجة تكرار الولادة .

اما من لديه جلد مترهل كثيرا نتيجة انقاص الوزن او القيصرية او غيره يتم شد الجلد جراحياً، بجروح في اماكن مخفية مثل (البكيني لاين) بدون اي أثر على الاطلاق.

يشار إلي إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كلا من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .