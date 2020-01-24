"الصحة العالمية" تشيد بإجراءات مدينة ووهان ضد "كورونا الصين"

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التدابير التي اتخذتها مدينة ووهان الصينية التي يتركز فيها تفشٍ جديد لفيروس "كورونا"، الجديد، ووقف وسائل النقل العام للحد من انتشاره ساهمت في التقليل من المخاطر إلى أدنى حد محليا وخارجيًا.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أهانوم جيبريسوس، إنهم يتخذون "تدابير قوية للغاية وبالتزام كامل، وبناء على الموقف الذي يتخذونه، فإن الإجراء الذي يعتبرونه مناسبا، مهم للغاية، حسب موقع "تشاينا ديلي".

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وأضاف: "لقد أكدنا لهم أنه من خلال اتخاذ إجراء قوي، لن يسيطروا فقط على تفشي المرض في بلادهم، ولكنهم سيقللون أيضا من فرص انتشاره على المستوى الدولي. لذلك فإنهم يدركون ذلك".

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنهم لم يشهدوا انتقال الجيل الثالث أو الرابع من الفيروس في الصين أو تفشي المرحلة الثانوية في البلدان التي انتقل إليها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أن من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية وفاة 26 حالة مع تشخيص إصابة أكثر من 850 شخصا.