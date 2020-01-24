إصابتان جديدتان بـ"كورونا الصين" في تايوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت سلطات الصحة في تايوان ظهور حالتي إصابة جديدتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بالصين، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في الجزيرة إلى 3.
وأعلن وزير الصحة شين شيه-شونج الإصابات في مؤتمر صحفي في وقت متأخر، الجمعة، بالتوقيت المحلي.
وقال شين إن رجل أعمال في عقده الخامس عاد إلى تايوان، الثلاثاء الماضي، قادما من ووهان، ثم أصيب بالفيروس، وتوجه إلى أحد المستشفيات، الخميس، مصابا بحمى.
ودخلت سائحة صينية في عقدها الخامس تايوان ضمن فوج سياحي من 18 فردا، الثلاثاء الماضي، وتوجهت إلى مستشفى، الخميس، وهي مصابة بحمى أيضا، بحسب شين.
وتسبب الفيروس في مقتل 25 شخصا مع تشخيص إصابة أكثر من 850 شخصا في الصين.
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