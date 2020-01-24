- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالجمعة 2020/1/24 11:31 ص بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في السودان
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في السودان، اليوم الجمعة، ليسجل 96 جنيها سودانيا، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بحسب وسائل إعلام سودانية.
بينما سجل الدولار في المركزي السوداني 47.40 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته للدولار في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.
وكانت توقعات المتعاملين تشير إلى بلوغ الدولار 120 جنيها في السوق السوداء خلال 2020.
وتضغط احتياجات السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار على اقتصاد البلاد وسعر عملتها المحلية.
وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.
- سعر اليورو والإسترليني
وسجل سعر اليورو 52.45 جنيه للشراء مقابل 52.71 جنيه للبيع، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 58.20 جنيه للشراء مقابل 58.49 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل اليورو 105.6 جنيه، والإسترليني 125.7 جنيه.
- سعر الريال والدرهم والدينار
وسجل الريال السعودي 12.63 جنيه للشراء مقابل 12.70 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.90 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 155.10 جنيه للشراء و155.88 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 25.86 جنيه والدرهم الإماراتي 26.57 جنيه والدينار الكويتي 238.4 جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 24 يناير 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.