سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 24 يناير 2020

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في السودان، اليوم الجمعة، ليسجل 96 جنيها سودانيا، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بحسب وسائل إعلام سودانية.

بينما سجل الدولار في المركزي السوداني 47.40 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته للدولار في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وكانت توقعات المتعاملين تشير إلى بلوغ الدولار 120 جنيها في السوق السوداء خلال 2020.

وتضغط احتياجات السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار على اقتصاد البلاد وسعر عملتها المحلية.

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وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

- سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 52.45 جنيه للشراء مقابل 52.71 جنيه للبيع، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 58.20 جنيه للشراء مقابل 58.49 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 105.6 جنيه، والإسترليني 125.7 جنيه.

- سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 12.63 جنيه للشراء مقابل 12.70 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.90 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 155.10 جنيه للشراء و155.88 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 25.86 جنيه والدرهم الإماراتي 26.57 جنيه والدينار الكويتي 238.4 جنيه.