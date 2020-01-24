ما هى علاقة فصيلة الدم بخطر التعرض للإصابة بالجلطات؟ دراسة تكشف

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ووفقا لجمعية القلب الأمريكية أظهرت الأبحاث السابقة وجود صلة محتملة بين مرض القلب وجين ABO الموجود في الأشخاص الذين لديهم أنواع الدم A أو B أو AB ، ولكن ليس لدى الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم من النوع O، أظهرت دراسة أولية أن الأشخاص المصابين بجين ABO معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بنوبة قلبية خلال فترات تلوث الهواء الشديد.
نشرت الدراسة الجديدة التي شملت أكثر من 400 ألف شخص ونشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية Arteriosclerosis و Thrombosis وعلم الأحياء الوعائي، وجد الباحثون أنه مقارنةً بالأشخاص الذين يحملون الدم من النوع O من الدم ، فإن أولئك الذين يعانون من النوع A أو B لديهم مخاطر أعلى بنسبة 8 ٪ مجتمعة من الإصابة بنوبة قلبية و 10 ٪ زيادة في خطر الإصابة بقصور القلب.
لكن الفرق الأكبر كان يتعلق بجلطات الدم في الأوردة، مقارنةً بالأشخاص الذين لديهم من النوع O من الدم ، كان الأفراد في المجموعتين A و B أكثر عرضة بنسبة 51 ٪ للإصابة بتخثر الوريد العميق و 47 ٪ أكثر عرضة للإصابة بالانسداد الرئوي.
تجلط الأوردة العميقة الجلطات التي تحدث عادة في الساق والانسداد الرئوي عندما تنتقل الجلطة إلى الرئتين هما من أكثر الأمراض الوعائية شيوعًا.
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