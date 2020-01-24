شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: الفيروس المنتشر فى الصين ربما انتقل من الثعابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد العلماء الآن أن الفيروس القاتل الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم من الصين، تم نقله إلى البشر من الثعابين التي تباع في الهواء الطلق بأسواق ووهان، حيث يعتقد الباحثون في جامعة بكين أن الفيروس التاجي الشبيه بالسارس الذي قتل العديد من أنحاء العالم، يتكون من مزيج من المواد الوراثية.

ويعتقد الباحثون وفقا لتقرير جريدة " ديلي ميل" أن المادة الوراثية للفيروس، التقطت بروتينًا يسمح للفيروسات بربط خلايا معيّنة مع بعضها، بما في ذلك خلايا البشر.

وعندما قاموا بتحليل جينات السلالات التي تؤثر على الحيوانات المضيفة المختلفة، وجد الفريق أن الثعابين كانت أكثر تشابهًا من الفيروس التاجي، ومن المرجح أنها وفرت "خزان" حتى تصبح السلالة الفيروسية أقوى ومتكررة، لذا من المحتمل أن تكون الثعابين بمثابة نقطة انطلاق للفيروس ليبدأ إصابة البشر.

وكتب الباحثون في مجلة علم الفيروسات الطبية، تشير هذه النتائج المستخلصة من التحليل التطوري لأول مرة إلى أن الثعبان هو أكثر مستودعات الحيوانات البرية احتمالا لعام 2019 حامل للفيروس المضيف.

لدراستهم الجديدة ، قام فريق جامعة بكين بترتيب جينومات 272 سلالة من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي ظهرت من الصين ليست سوى النسخة السابعة من فيروس كورونا المعروف بإصابة البشر.

تشمل فيروسات كورونا المميتة، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) ، التي شوهدت لأول مرة في الصين عام 2003 ، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) التي ظهرت في المملكة العربية السعودية في عام 2013.

والآن ، الفيروس التاجي الصيني الغامض الجديد المعروف باسم 2019 nCoV ، الذي ظهر في سوق ووهان للمأكولات البحرية في ديسمبر بالصين

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وفقا للدراسة الجديدة ، فإن المادة الوراثية لفيروس كورونا الجديد " الحمض النووي الريبي" ، على عكس بعض الفيروسات التي تتكون من الحمض النووي، تبدو وكأنها سلالة متقاطعة من سلالة معروفة بإصابة الخفافيش وتلك التي لم يتمكنوا من تحديد تطابق معروف.

يعتمد نوع الفيروس على البروتينات الموجودة به على سطح الخلايا ، وما إذا كان يمكن أن يرتبط بالمستقبلات الموجودة على أسطح خلايا الحيوانات الأخرى، يذكر أن الفيروس شديد العدوى قتل ما يقرب من 17 شخصًا وأصاب المئات في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وهونج كونج والولايات المتحدة.

ما هو النوع الجديد من فيروس كورونا؟

هناك العديد من أنواع الفيروسات التاجية المعروفة، يسبب البعض نزلات البرد، بينما تطور آخرون في الخفافيش والإبل والحيوانات الأخرى إلى أمراض أكثر خطورة مثل السارس (متلازمة التنفس الحاد الوخيم) أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

متى وجد الفيروس الجديد؟

بدأ تفشي المرض في أواخر الشهر الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين، وتم التعرف على حوالي 300 حالة منهم حوالي 260 حالة في ووهان، وفقا للمسؤولين الصينيين.

ما هي أعراض الفيروس الجديد ؟

تشمل الأعراض الشائعة سيلان الأنف والصداع والسعال والحمى، وضيق التنفس والقشعريرة وآلام الجسم بأنواع أكثر خطورة من فيروس كورونا ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

يمكن أن تنتشر العديد من الفيروسات التاجية من خلال السعال أو العطس، أو عن طريق لمس الشخص المصاب، وقالت السلطات في الصين إنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان في الفاشية الحالية.