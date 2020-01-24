شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التعامل مع جسم الإنسان بذكاء للتغلب على السمنة.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرون يفشلون في محاولتهم للتخسيس ويعاودون مرة أخرى لتناول الطعام بشراهه وبأنواع غير صحية، ثم يزيد وزنهم فيرجعون إلي ممارسة حمياتهم الغذائية مرة اخرى ويفشلون، وفي مرحلة من المراحل يحدث لهم نوع من ثبات الوزن وصعوبة في التخلص من الدهون الزائدة.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي اسباب حدوث تلك المشكلة.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن مشكلة ثبات الوزن قد تحدث نتيجة "اليويو دايت" وهو يعني أن يمارس المريض حمية غذائية صارمة ثم يعود مرة اخرى لحياته الطبيعية فيتناول المزيد والمزيد من الطعام الذي حرم منه ثم يزيد وزنه فيضطر أن يحرم نفسه مرة اخرى من الطعام حتى ينقص وزنه فيجد صعوبة شديدة في التخلص من هذا الوزن الزائد.



حلول ذكية للتخلص من مشكلة ثبات الوزن

واشارت ان الحل الوحيد لتلك المشكلة هو التعامل مع جسم الانسان بنوع من الذكاء، لان الجسم اذا حرم من نوعيات معينة من الطعام لفترات طويلة ثم اعطاؤه المزيد من تلك النوعيات ثم حرمانه يبدأ في الدفاع عن نفسه وتخزين المزيد من الدهون والتي تصبح عنيدة جدا في التخلص منها، لافتة ان الحل المثالي لتلك المشكلة هو عدم الحرمان تماما من الطعام.

واكدت انها ضد ان تمنع مريض السمنة من تناول الطعام المفضل بالنسبة له خاصة اذا كان في العشرينات من عمره وهو سن الشباب، فيجب ان اكون مرنة مع المريض والتعامل معه حسب فئته العمرية، فإذا كان محب لتناول الطعام يجب ان اقول له كل ما يحلو لك من طعام مع تنظيم مواعيد ثابتة لتناول الطعام ومن جهه اخرى اقدم له الدواء الذي يغلق شهيته ويملئ المعدة فبالتالي لا يستطيع ان يتناول الا كمية بسيطة جدا من هذا الطعام فينقص وزنه بصورة طبيعية دون حرمان.

ولفتت ان هناك ثلاثة اعشاب تثق بهم تماما في عملية قمع الشهية وهي اعشاب السيليوم والبيسليوم والكوجاك حيث تحتفظ بهم المعدة 14 ساعة كاملة وتملئ ثلثي المعدة، ولا يتبقى لدى المريض الا ثلث المعدة فقط لكي يتناول من خلاله الطعام .

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