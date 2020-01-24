أنواع السعال المختلفة وأسبابه وضرر الإفراط في تناول بعض الأدوية!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - الشتاء يدق على الأبواب بشدة ليعلن قدومه، والمعروف أن أعراض وأمراض الجهاز التنفسي تكثر مع برد الشتاء، وللأطفال النصيب الأكبر منها، بسبب غزو الميكروبات للأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي وحساسية أجزائه المختلفة لهذه الميكروبات، أو للعوامل الأخرى المسببة للحساسية. عن أنواع السعال وأسبابه وطرق علاجه معنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري الأطفال. الأنواع والأسباب: أسباب السعال الجاف: نزلة حلقية ونزلة برد، أو نزلة في القصبة الهوائية، أو نزلة شعبية في أول الحالة أو بداية حصبة.

أسباب السعال المصحوب بإفرازات: نزلة شعبية بمختلف أنواعها.

الالتهاب الحاد في الحنجرة يسبب نوبات سعال لها صوت رنان، أو تشبه نباح الكلب أو عواء الذئب. السعال الديكي وهو نوبات سعال طويلة تتكون من نوبات زفير ويعقبها شهقة.

وهناك نوبات سعال معها صفير أو تزييق في الصدر، وتسمى ربو شعبي أو نزلة شعبية ربوية.

نوبات سعال أثناء الليل لا تقلق الطفل من نومه، وتظهر إفرازات حلقية عندما ينام على ظهره وتختفي عندما ينام على بطنه. حساسية الجهاز التنفسي وتظهر سواء كان الطفل نائماً على بطنه أو ظهره، وتقلقه في نومه.

وهناك نوبات سعال تزداد مع اللعب والمجهود، سعال ديكي أو ربو شعبي. نوبات سعال متكررة بسبب حساسية ربوية أو حساسية بالحنجرة.

نوبات سعال مزمنة مستمرة، معها يجب عمل أشعة؛ لاحتمال وجود جسم غريب ابتلعه الطفل أو درن رئوي. Advertisements علاج السعال والتهابات الجهاز التنفسي: مسكن للسعال الجاف وقبل النوم، والإفراط فيه يؤدي إلى إمساك.

منفث يستعمل لمساعدة الطفل على إخراج إفرازات من الصدر في حالة وجود إفرازات، ولا يعطي قبل النوم.

أدوية مذيبة للبلغم، لا تسبب السعال وبالتالي لا تجهد عضلات القفص الصدري. موسعات الشعب مثل الأمينوفلين والسبيوتامول.

بخاخات مشتقات السلبيوتامول المستنشقة.

الأعيرة الدوائية المستنشقة الموسعة للشعب. أجهزة النيبوليزر المصدرة للرزاز الموسع للشعب. وهذه الأنواع الأخيرة تستعمل كلها للربو الشعبي.

نقط للأنف ويجب عدم الإفراط فيها، إذ إن استعمالها المتكرر يسبب احتقان الأغشية المخاطية بدلاً من علاجها، وعليك تجنب استعمال النقط الزيتية؛ إذ إن احتمال دخولها إلى الرئة والتهاب الحويصلات الهوائية من المادة الزيتية وارد من تداولها. كما أن بعض الأنواع تسبب هبوطاً في الدورة الدموية للطفل، والنوع الوحيد الأفضل هو مركب الأفدرين بنسبة نصف في المائة من محلول ملح يعطى بالذات قبل الرضاعة أو الأكل أو محلول الملح الطبي فقط.

أدوية قابضة لاحتقان الشعيرات الدموية المبطنة للأغشية المخاطية، ويعطى عن طريق الفم، وهي تفيد في حالة سيولة أو رشح الأنف. أدوية الحساسية تستعمل خاصة في حالة التهاب الحنجرة الحاد المتكرر.

مشتقات الكورتيزون تستعمل في حالات التهاب الحنجرة الحاد، وفي حالات الربو الشعبي الشديدة، وهي تتوفر في شكل حقن أو أدوية شرب أو بخاخات استنشاق أو أعيرة مستنشقة.

المضادات الحيوية ويفضل إجراء مزرعة وحساسية للبصاق لمعرفة النوع المناسب للبكتريا المسببة للالتهاب.

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