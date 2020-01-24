فيروس "كورونا الصين" يصيب 3 في سنغافورة

أكد مسؤولون بوزارة الصحة في سنغافورة إصابة حالتين إضافيتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي انتشرت في الصين مؤخرا، بما يرفع عدد المرضى إلى 3 حالات في البلاد.

وقال فيرنون لي، مدير قطاع الأمراض المعدية بوزارة الصحة، إن إحدى الحالتين تبلغ من العمر 53 عاما وهي مقيمة بمدينة ووهان الصينية ووصلت من المدينة إلى سنغافورة في 21 يناير/كانون الثاني، ثم ذهبت إلى مستشفى "رافيلز" في اليوم التالي، وأثتبتت الاختبارات إصابتها بالمرض في 23 يناير/كانون الثاني.

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ويقيم المريض الثاني، 37 عاما، بمدينة ووهان أيضا وهو ابن أول شخص تبينت إصابته بالفيروس في سنغافورة، وعاد من إقليم جوانجشتو إلى سنغافورة في 20 يناير/كانون الثاني.

وفي السياق ذاته، ذكر مسؤولون في وزارة الصحة بسنغافورة أن البلاد تتابع حالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا، وأشاروا إلى أن الحالتين لم يسبق لهما السفر إلى الصين.



واتصل المريضان بأول مصاب بالفيروس في البلاد وكانا في منتجع "شنجريلاز راسا سينتوسا" الصحي، ورفضت وزارة الصحة الإفصاح عما إذا كانا من بين موظفي الفندق، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وارتفع إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 28 حالة، وتم استبعاد إصابة 13 منهم بالفيروس، بينما تم تأكيد إصابة 3 حالات.