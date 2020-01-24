"الصحة العالمية" تتوقع ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا الصين"

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رويترزالجمعة 2020/1/24 05:05 م بتوقيت أبوظبي
عدد حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 830
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.
وقال طارق جاسرفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية بجنيف: "التركيز لا ينصب بشدة على الأعداد، التي نعلم أنها سترتفع".
وأعلنت السلطات الصحية الصينية وفاة 26 حالة بسبب المرض وإصابة 830.
وقال المتحدث: "من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن مدى شراسة الفيروس".
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية قد تدرس مع شبكة خبرائها استخدام علاجات ولقاحات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، الناتجة عن إحدى سلالات فيروس كورونا، كعلاج محتمل للسلالة الجديدة من الفيروس.
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