إنفوجراف.. مصر تكافح "كورونا الصين" بـ10 إجراءات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المصرية ومصادر في مطار القاهرة الدولي، الخميس، بدء فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثاً عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك.

وقالت الوزارة في بيان: "تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية".

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