صحة ورشاقة

لهذه الفوائد عليك تناول الشاي الأخضر قبل النوم

0 نشر
mai.ali 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

فوائد صحية غير متوقعه للشاي الاخضر في فقدان الوزن وعلاج الالتهابات أو الانتفاخات، يحتوي الشاي االخضر على مزيج من مركبات البوليفينول مثل الفلافانول والفلافونويد والأحماض الفينولية، وهي مضادات أكسدة تعتبر مفيدة للغاية لصحتك العامة.

 

اقرئي ايضا : لماذا عليك وضع الليمون بجانب سريرك؟

 

إليك مزيداً عن هذه الفوائد الصحية للشاي الاخضر

 

1. يحسن نومك

 

 

فوائد الشاي الأخضر

 

 

إن تناول الشاي الأخضر قبل النوم يساعد على الاسترخاء ويقلل من القلق. هذا بدوره سوف يحسن نوعية نومك.

 

2. يبقيك مرتاحة

 

الكافيين في هذا الشاي يحسن أداء عقلك. إلى جانب ذلك، يمنحك الحمض الأميني، L - theanine، راحة جيدة من القلق ويجعلك تشعرين بالراحة والهدوء.

 

 

فوائد الشاي الأخضر

 

 

3. يحسن الأيض

 

يمكن لتناول الشاي الأخضر أن يساعد على تحسين التمثيل الغذائي الخاص بك وتعزيز دورة النوم صحياً.

 

 

فوائد الشاي الأخضر

 

 

4. يقلل من مخاطر الأنفلونزا

 

مادة البوليفينول في الشاي الأخضر تمنع الإصابة الفيروسية وتبعدك عن الأنفلونزا. يمكن أن يقلل تناوله في الليل من خطر الإصابة بالأنفلونزا إلى 75 في المائة.

 

5. يزيل السموم من الجسم

 

تناول الشاي الأخضر ليلاً يحفز حركة الأمعاء في الصباح وعلاج العديد من الأمراض.

Advertisements

 

 

فوائد الشاي الأخضر

 

 

6. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

 

يُقال إن الشاي الأخضر يساعد في تقليل فرصتك في الإصابة بأمراض القلب، وفقاً لنتائج دراسة أجريت في جامعة هارفارد، فقد ثبت أن الشاي الأخضر قبل النوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

 

فوائد الشاي الأخضر

 

 

7. يحسن صحة الأسنان الخاصة بك

 

مركب يسمى الكاتيكين ومضادات الأكسدة في الشاي الأخضر يمنع نمو البكتيريا الضارة في فمك.

 

اقرئي أيضاً: تعرفي الى فوائد الشاي الاخضر والزنجبيل في حرق الدهون

 

 

فوائد الشاي الأخضر

 

 

8. حرق الدهون

 

شرب الشاي الأخضر قبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يسرع عملية الأيض لديك وحرق الدهون.

 

 

فوائد الشاي الأخضر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذه الفوائد عليك تناول الشاي الأخضر قبل النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا