لهذه الفوائد عليك تناول الشاي الأخضر قبل النوم

فوائد صحية غير متوقعه للشاي الاخضر في فقدان الوزن وعلاج الالتهابات أو الانتفاخات، يحتوي الشاي االخضر على مزيج من مركبات البوليفينول مثل الفلافانول والفلافونويد والأحماض الفينولية، وهي مضادات أكسدة تعتبر مفيدة للغاية لصحتك العامة.

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إليك مزيداً عن هذه الفوائد الصحية للشاي الاخضر

1. يحسن نومك

إن تناول الشاي الأخضر قبل النوم يساعد على الاسترخاء ويقلل من القلق. هذا بدوره سوف يحسن نوعية نومك.

2. يبقيك مرتاحة

الكافيين في هذا الشاي يحسن أداء عقلك. إلى جانب ذلك، يمنحك الحمض الأميني، L - theanine، راحة جيدة من القلق ويجعلك تشعرين بالراحة والهدوء.

3. يحسن الأيض

يمكن لتناول الشاي الأخضر أن يساعد على تحسين التمثيل الغذائي الخاص بك وتعزيز دورة النوم صحياً.

4. يقلل من مخاطر الأنفلونزا

مادة البوليفينول في الشاي الأخضر تمنع الإصابة الفيروسية وتبعدك عن الأنفلونزا. يمكن أن يقلل تناوله في الليل من خطر الإصابة بالأنفلونزا إلى 75 في المائة.

5. يزيل السموم من الجسم

تناول الشاي الأخضر ليلاً يحفز حركة الأمعاء في الصباح وعلاج العديد من الأمراض.

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6. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

يُقال إن الشاي الأخضر يساعد في تقليل فرصتك في الإصابة بأمراض القلب، وفقاً لنتائج دراسة أجريت في جامعة هارفارد، فقد ثبت أن الشاي الأخضر قبل النوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

7. يحسن صحة الأسنان الخاصة بك

مركب يسمى الكاتيكين ومضادات الأكسدة في الشاي الأخضر يمنع نمو البكتيريا الضارة في فمك.

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8. حرق الدهون

شرب الشاي الأخضر قبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يسرع عملية الأيض لديك وحرق الدهون.