ترجيحات بوجود إصابات بـ"كورونا الصين" في بريطانيا

رجّح أحد أهم قيادات القطاع الصحي في بريطانيا، الجمعة، بشدة وجود حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقال البروفيسور بول كوسفورد، المدير الطبي الفخري لهيئة الصحة العامة في إنجلترا في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من المرجح بشدة اكتشاف حالات في بريطانيا".

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وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من الخطط الجاهزة للتطبيق في هذه الحالة، ويجري تطبيقها الآن".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن السلالة الجديدة تمثل حالة طوارئ صحية في الصين، لكنها أحجمت عن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

وأوضح كوسفورد: "لا توجد حالات مصابة في بريطانيا حتى الآن، لكننا سنواصل الفحص".

وذكر أن 5 أشخاص خضعوا للفحص في بريطانيا وكانت النتيجة سلبية، مضيفاً أن 9 آخرين يخضعون للفحص، وتعرف نتيجة الفحوص في غضون 24 ساعة تقريباً.