يتعرّض الجميع في العمل إلى مواقف تشعرنا بالتوتر وقلة الحيلة، فالجميع له طريقته الخاصة في معالجة الأزمات لكن تختلف الطريقة من الرجل للمرأة، وقد تكون من أبرز الصفات التي تعالج بها النساء توترها في معظم المواقف هي البكاء ومواجهة الضغط بالصراخ بشكل هيستيري أم

يتعرّض الجميع في العمل إلى مواقف تشعرنا بالتوتر وقلة الحيلة، فالجميع له طريقته الخاصة في معالجة الأزمات لكن تختلف الطريقة من الرجل للمرأة، وقد تكون من أبرز الصفات التي تعالج بها النساء توترها في معظم المواقف هي البكاء ومواجهة الضغط بالصراخ بشكل هيستيري أمام الآخرين، فرغم أن الموقف بسيط لا يتحمل رفع الصوت حتى فإن هناك دراسة جديدة أفادت على عكس التوقعات بأن الرجال أقل تحملا لضغوط العمل.



وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية فإن النساء يتحملن الضغوط في العمل ضعف القدر الذي يتحمله الرجل، تلك الصدمة الشديدة التي أصابت بعض الرجال.



أفادت الدراسة بأن الرجال برغم تماسكهم أمام الصدمات التي تحيط بهم فإن النساء تفوقت في تحمل أعباء العمل والضغوط اليومية، وحسب استطلاع الرأي الذي قام به مركز شهير في بريطانيا فإن النساء قادرات على اتخاذ القرارات المهمة في أصعب اللحظات على عكس الرجال الذين بحاجة إلى الوقت دائما للتفكير.

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