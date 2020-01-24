الملكة إليزابيث الثانية تتعرّض لوعكة صحية مفاجئة وتلغي نشاطاتها

أعلن قصر باكنغهام الملكي في بريطانيا إصابة الملكة إليزابيث الثانية، بوعكة صحية مفاجئة اضطرتها لإلغاء زيارتها السنوية لمعهد "نورفلك" للمرأة، وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" أن الملكة إليزابيث شعرت بإجهاد مفاجئ وانسحبت من الاجتماع الذي ينعقد كل عام في قرية ويست نيوتن قبل نصف ساعة من بدء العرض.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم قصر باكنغنهام قوله إن الملكة تعاني من مرض الانفلونزا، مؤكدًا أنها بصحة جيدة في الوقت الراهن.
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