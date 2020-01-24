القصر الملكي يفصل الأمير هاري عن زوجته ميغان ماركل

لندن - لايف ستايل
نشر القصر الملكي باكينغهام، بيانا على خلفية تجريد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من لقبيهما، واللافت في ذلك البيان هو وضع فاصلة بين اسم الأمير هاري، وزوجته ميغان، وبين لقب الدوق والدوقة، وهذا الأمر يعني حسب البروتوكول الملكي أن هاري وميغان مطلقان.وقد خلق هذا البيان ضجة كبيرة بين متتبعي الأسرة الملكية البريطانية، خاصة أن نفس الأمر وقع للأميرة الراحلة ديانا بعد طلاقها.وكان قصر باكيننغهام يكتب في بياناته آن ذاك "ديانا، أميرة بلاد الغال"، وهذه نفس الطريقة التي كان يطلق يكتب بها اسم الأميرة سارة فيرغسون، طليقة الأمير أندرو، " سارة، دوقة يورك".يذكر أن الملكة إليزابيث قد وافقت على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان عن مهامهما الملكية ليعيشا حياة أكثر استقلالية، وذلك بعد محادثات أزمة شارك فيها أبرز أعضاء العائلة المالكة.
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