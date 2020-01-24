إغلاق شنغهاي ديزني لاند بعد تفشي "كورونا"

حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى أكثر من 800

أعلنت مدينة "شنغهاي ديزني لاند"، التابعة لشركة "والت ديزني"، إغلاق أبوابها اعتبارا من السبت للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية، وأسفر عن وفاة 25 شخصاً وإصابة أكثر من 800.

وبدأت الجمعة في الصين عطلة تستمر أسبوعاً بمناسبة العام القمري الجديد، وهي فترة غالبا ما تعج خلالها شنغهاي ديزني بالزائرين.

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وقالت شنغهاي ديزني ريزورت المشغلة لشنغهاي ديزني على موقعها الإلكتروني: "استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتاً شنغهاي ديزني لاند".

وأضافت: "سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب، وسنعلن عن موعد استئناف العمل بعد التأكد من سلامة الموقف".

والكثير من المتاجر والمكاتب بما في ذلك متاجر التجزئة وشركات الطيران ووكالات السفر والفنادق في حالة تأهب قصوى، بعدما ألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على خطط أسبوع العطلات.