"الصحة العالمية": تفشي "كورونا" أزمة محلية بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا الجديد في وسط الصين لا يمثل مشكلة صحية عالمية طارئة، ويظل أزمة محلية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الخميس، أن خبراء الصحة العامة الذين اجتمعوا في مقر المنظمة الأممية لمراجعة هذا الوضع انقسموا بشأن ما إذا كان ينبغي أن يوصوا بإعلان تفشي المرض على أنه أزمة صحية دولية، واختاروا بدلا من ذلك الإبقاء على مواصلة رصد الوضع.

وقال تيدروس أدهانوم جبريسيس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة ستعقد اجتماعا في غضون 10 أيام أو في أي لحظة يتخذ فيها الوضع منعطفا نحو الأسوأ، من أجل النظر في تطورات تلك المسألة.

وأضاف: "بلا شك، يمثل هذا وضع طوارئ في الصين لكنه لم يصبح بعد وضع طوارئ صحيا على المستوى العالمي".

وتسبب الفيروس في مقتل 25 شخصا مع تشخيص إصابة أكثر من 850 شخصا في الصين.