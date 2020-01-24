بعد تفشي "كورونا الجديد".. روسيا تطالب رعاياها بتجنب السفر إلى الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت السلطات الروسية مواطنيها، الجمعة، بتجنب السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة، والحذر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أعلنت السلطات الصينية ظهوره في البلاد.

وقالت الهيئة الاتحادية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريبنادزور" في بيان: "ننصح السياح من روسيا بتوخي الحذر في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد"، الذي تم رصده لأول مرة في (مدينة) ووهان" الصينية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، الجمعة، أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن تفشي فيروس كورونا الجديد في وسط الصين لا يمثل مشكلة صحية عالمية طارئة، ويظل أزمة محلية.

وقالت إن الأعراض الشائعة للعدوى بفيروس كورونا تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.