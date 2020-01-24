شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد تعود على الصحة والبيئة معا.. "لو انت شخص نباتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون اتباع نظام غذائي نباتي الطريقة الصحيحة للبقاء في صحة جيدة وسعادة، والنظام الغذائي النباتي هو نظام صحي تمامًا، يرتبط بارتفاع استهلاك الفيتامينات E و C ، والألياف ، والمغنيسيوم ، والدهون غير المشبعة، وحمض الفوليك، والعديد من المواد الكيميائية النباتية، ويمكن للجسم هضم الطعام النباتي بسهولة.

ولكن وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن ذلك لا يعنى أن اللحوم ضارة بالصحة، ولكن نمط الحياة النباتية له العديد من الفوائد الرائعة التي لا يمكننا إنكارها، وهنا لا نخبرك فقط بالمزايا الصحية لأسلوب الحياة النباتية ولكن أيضًا كيف نحمي البيئة.

انخفاض خطر الاحتباس الحراري

من الواضح أنه بسبب الخلل البيئي يتزايد خطر الاحتباس الحراري في العالم ، وهو ما يشكل خطرا على البشرية، فهل تعلم أن الماشية أو الحيوانات تولد غازات دفيئة أكثر من جميع السيارات والشاحنات في العالم؟.

فمعظم السموم تأتي من ثاني أكسيد الكربون وغازات أكسيد النيتروز التي تنتجها الأسمدة، لذلك، إذا كنت ترغب في اتخاذ خطوة نحو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حاول أن تكون نباتيًا.

Advertisements

الوقاية من السرطان

الفواكه والخضراوات غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تقلل من خطر الاصابة بالسرطان، وبالتالي فإن الأشخاص النباتيين لديهم خطر الإصابة بالسرطان بشكل أقل من عامة السكان.، حيث يرتبط استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة باستمرار بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ضروري لصحة القلب

يرتفع مستوى الكوليسترول لديك، إذا أحد الأسباب وراء ذلك هو تناول كميات كبيرة من اللحوم والدهون الأخرى، فقط قم بإزالتها من نظامك الغذائى لتتمتع بمستويات صحية من الكولسترول، التى تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحفاظ على صحة الشعر والبشرة والأظافر

لا يساعد اتباع نظام غذائي نباتي صحي على تحسين صحتك الداخلية والعقلية فحسب ، بل يشمل أيضًا الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الشعر والجلد والأظافر.

إن تبديل منتجات الألبان والسكريات من الفواكه والخضار (خاصة تلك ذات الألوان الخضراء الداكنة والأحمر والبرتقالية) يمكن أن يفعل العجائب لبشرتك، فيمكن أن تعمل نفس المواد الكيميائية النباتية على حماية بشرتك من التجاعيد والبكتيريا وغيرها من الملوثات.