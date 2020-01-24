رئيس وزراء سنغافورة: "كورونا الجديد" ليس مميتا.. ومستعدون للتعامل معه

قال لي هسين لونج، رئيس وزراء سنغافورة، الجمعة، إن بلاده مستعدة جيدا للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، مضيفا أن الفيروس لا يبدو مميتا مثلما كان الحال مع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عام 2003.

وأعلنت البلاد، الخميس، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في الصين، وقالت إن حالة أخرى أظهرت التحاليل الأولية إصابتها بالمرض.

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وشهدت سنغافورة 33 حالة وفاة بفيروس سارس مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضررا خارج الصين.

وأكد لي هسين لونج في خطاب سنوي بمناسبة العام الصيني الجديد: "نحن مستعدون جيدا لأننا كنا نتأهب لمثل هذا الموقف منذ تعاملنا مع سارس في 2003".

وتسبب الفيروس في مقتل 25 شخصا بالصين وإصابة 830 آخرين.

ورغم تفشي المرض، قالت منظمة الصحة العالمية إن ذلك الوضع يظل أزمة صحية محلية بالصين، ولم ترق لمستوى حالة طوارئ عالمية.