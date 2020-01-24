شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما هى أعراض وأسباب الإصابة بدوالى الخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حال أثبتت نتائج التحاليل الخاصة بالسائل المنوى للرجل ضعف أو قلة الحيوانات المنوية ، عادة ما تعكس هذه النتائج اسباب مختلفة إلا أن أو ما يسعى الاطباء لاكتشافه هو ما إذا كان المريض مصاب دوالي في الخصية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن كل شيء يخص الإصابة بدوالي الخصية وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

ما هي دوالي الخصية؟

دوالي الخصية تعد من الأمراض التي تشير إلي وجود تضخم في اوردة كيس الصفن بالجسم، وهذا الأمر لا يظهر بدون إجراء دوبلر علي الخصية، وبعدها تظهر الحقيقة إذا كان هذا الرجل يعاني من دوالي الخصية ام لا.

فيبدأ الطبيب بالشك في وجود وإصابة الرجل بدوالي في الخصية بعد خضوع الزوج إلي تحليل السائل المنوي، وتكون النتيجة ضعف أو قلة حركة الحيوان المنوي، كما أن صغر حجم الخصية يعد من الأسباب أيضا.

ما هي أعراض الإصابة بدوالي الخصية؟

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الإصابة بدوالي الخصية في بعض الأحيان لا يتسبب في الإصابة أو الشعور بأي اعراض، ولكن هناك بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها، ومنها:

-الم في الخصيتين في بعض الأحيان شديد أو خفيف علي الحسب.

-يشعر بعض الرجال المصابون بدوالي الخصية بألم أثناء الجلوس أو عند بذل أي مجهود.

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ما هي أسباب الإصابة بدوالي الخصية؟

هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بدوالي الخصية، ولكن في البداية يجب أن تعلم بالحبل المنوي الذي يحتوي علي أنبوب منوي، وأوعية دموية وظيفتها إمداد الخصية بالأكسجين والغذاء.

وأثبتت العديد من الدراسات أن الرجل المدخن هو الأكثر عرضة للإصابة بدوالي الخصية وعليه الاقلاع عن هذه العادة السيئة.

ما هي المضاعفات الصحية لدوالي الخصية؟

هناك بعض المضاعفات التي يتعرض لها الرجل المصاب بدوالي الخصية وذلك بالطبع في حالة اهمال العلاج، ومنها:

-انكماش الخصية.

-انخفاض الخصوبة وقد يصل الأمر إلي العقم.

ما هو علاج دوالي الخصية؟

يتم علاج دوالي الخصية أما عن طريق الجراحة التي تتم عن طريق الدعامات أو الجراحة الدقيقة، بينما نجد أن بعض الأشخاص يحتاجون إلي العلاج الدوائي.