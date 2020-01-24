شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أفضل عمليات الجراحة لأمراض البنكرياس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعانى من مشاكل في البنكرياس مثل: سرطان أو التهاب البنكرياس، على سبيل المثال- فقد توفر الجراحة بعض الخيارات الجيدة للعلاج، وفى هذا التقرير نتعرف على أفضل خيارات الجراحة لعلاج أمراض البنكرياس، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي، وهناك مجموعة متنوعة من عمليات البنكرياس لعلاج الأمراض التى قد تصيبه، منها استئصال عظم البنكرياس واستئصال البنكرياس الكلي.

عمليات جراحية لأمراض البنكرياساستئصال عظم البنكرياس

قال الجراح روبرت سيمون، إن إحدى العمليات الجراحية، التي يطلق عليها إجراء ويبل، يمكن أن تكون خيارًا للمرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس أو الحالات الحميدة وغير السرطانية في رأس البنكرياس.

ويوجد رأس البنكرياس على الجانب الأيمن من البطن ويشترك في إمداد الدم بالجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، والقناة الصفراوية أيضا تمر عبر رأس البنكرياس.

وتسمى هذه الجراحة " Allen Oldfather Whipple "، وهو الجراح الذي أجرى العملية لأول مرة في عام 1935 ويعرف أيضًا باسم استئصال عظم البنكرياس، حيث تتضمن العملية إزالة رأس البنكرياس، الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، وجزء من القناة الصفراوية والمرارة، يقوم الجراح بعد ذلك بإعادة توصيل الأمعاء المتبقية بالبنكرياس والقناة الصفراوية والمعدة.

وأوضح الدكتور سيمون أن إزالة عظم البنكرياس عملية معقدة ويمكن أن تستمر من 6 إلى 8 ساعات، مضيفاً أنه إذا كانت عملية Whipple خيارًا للعلاج، فيجب عليك أولاً مناقشة الأمر بالتفصيل مع جراح في مستشفى كبير لديه خبرة واسعة في إجراء العملية.

استئصال البنكرياس الكلي

على الرغم من أن إجراء Whipple يمكنه علاج التهاب البنكرياس المزمن، إلا أن الأطباء يستخدمونه فقط إذا كان المرض موجودًا في رأس البنكرياس، أما إذا كان المرض في كل أجزاء البنكرياس، فإن هناك حاجة لاستئصال البنكرياس الكلي.

يزيل هذا الإجراء الجراحي البنكرياس بأكمله، وهو مخصص بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس المزمن الذي لا يمكن إدارته بواسطة علاجات أخرى.

ويمكن خلال هذه العملية عزل خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين وغرسها في كبد المريض من خلال قسطرة والغرض من ذلك هو محاولة الحفاظ على وظيفة الأنسولين للمريض ثم إعادة زراعة خلايا الجزر المنتجة للهرمونات (وتسمى أيضًا جزر لانجرهانس) المنتشرة في جميع أنحاء البنكرياس.

أعراض تدل على مرض البنكرياس

تميل أعراض التهاب البنكرياس إلى الظهور فجأة، في حين أن أعراض سرطان البنكرياس تميل إلى التطور تدريجياً على مدار أسابيع إلى أشهر، وتشمل أعراض التهاب البنكرياس ما يلى:

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-ألم البطن.

-صعوبة في الأكل.

-فقدان الوزن.

-إسهال.

يمكن أن يحدث سرطان البنكرياس مع:

-فقدان الوزن.

-إسهال.

-مرض السكري.

-اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) دون ألم.

-البول الداكن والبراز الرمادي.

هناك العديد من أسباب التهاب البنكرياس منها حصى المرارة أو شرب الكحول، ولكن يمكن أن يكون سببها أيضًا أدوية أو أمراض مناعة ذاتية.