كوريا الجنوبية تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، وسط تصاعد المخاوف من انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي في الصين ودول أخرى بالعالم.

وظهرت أعراض المرض على شخص، وصل مطار كيمبو الدولي غربي العاصمة الكورية يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري، وأظهرت التحاليل إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وكانت البلاد قد سجلت أول حالة إصابة بالمرض يوم الاثنين الماضي لامرأة صينية دخلت البلاد عبر مطار إنتشون الدولي.

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وفي السياق، أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، أيضا عن تسجيل ثاني حالة إصابة بالفيروس.

وتسبب الفيروس في مقتل 25 شخصا بالصين وإصابة 830 آخرين.

ورغم تفشي المرض، قالت منظمة الصحة العالمية إن ذلك الوضع يظل أزمة صحية محلية بالصين، ولم ترق لمستوى حالة طوارئ عالمية.