فيتنام تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السلطات الفيتنامية، مساء الخميس، تشخيص أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، لمواطنين صينيين اثنين في مدينة هو تشي مينه.
وأوضحت السلطات أن أول حالتي إصابة بالفيروس في فيتنام هما لكل من "دينج- 66 عاما" وابنه "لي زيتشاو- 28 عاما".
ووصل دينج إلى فيتنام قادما من مدينة ووهان فى الصين لزيارة ابنه زيتشاو فى مدينة نها ترانج وسط فيتنام، وفقا لما ذكرته صحيفة "فن إكسبرس" المحلية.
كما تتحفظ السلطات على طالبة في الحجر الصحي بمستشفى في هانوي، بعد إصابتها بحمى وآلام في الحلق بعد عودتها من ووهان قبل أسبوع.
وارتفعت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في الصين إلى 25 شخصا، حسبما أعلنت السلطات الصحية في بكين اليوم الجمعة.
كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس الجديد إلى 830.
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