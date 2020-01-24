اليابان تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين.

ونقل رجل إلى مستشفى في طوكيو بعد عودته من زيارة لمدينة ووهان في وسط الصين، بعد تأكيد إصابته بالفيروس.

ووصل الرجل، وهو في الأربعينيات من العمر، إلى اليابان يوم الأحد، وظهرت عليه أعراض للحمى الاثنين، واشتدت الأعراض وذهب لمستشفى يوم الأربعاء وتم تشخيص إصابته بالتهاب رئوي، حسب وزارة الصحة.

Advertisements

وأكد المعهد الوطني للأمراض المعدية أنه تم تأكيد إصابة الرجل بفيروس كورونا لاحقا.

وكانت اليابان قد أكدت تشخيص أول حالة إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي لمواطن صيني يعيش في مقاطعة كانجاوا قرب طوكيو، وذلك بعد عودته من زيارة ووهان مطلع الشهر الجاري.

وتسبب الفيروس في مقتل 25 شخصا بالصين وإصابة 830 آخرين.

كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من الفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والسعودية وسنغافورة والولايات المتحدة وفي هونج كونج وماكاو.

ورغم تفشي الإصابات، قالت منظمة الصحة العالمية إن ذلك الوضع يظل أزمة صحية محلية بالصين، ولم ترق لمستوى حالة طوارئ عالمية.