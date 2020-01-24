شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض تضخم العقد الليمفاوية وأعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العقد الليمفاوية هي غدد صغيرة مستديرة موجودة في أجزاء مختلفة من الجسم، إنها جزء من الجهاز اللمفاوي المسئول عن مكافحة الالتهابات والأمراض، وتتمثل المهمة الرئيسية للغدد الليمفاوية في إيواء خلايا الدم البيضاء المسئولة عن مكافحة العدوى، نتعرف فى السطور التالية على مرض تضخم العقد الليمفاوية وأسبابه، وفقاً لموقع " factdr".

ما هو اعتلال العقد اللمفاوية؟

عندما يواجه الجسم مشكلة، مثل العدوى أو الإصابة أو السرطان، فإن مجموعة الغدد الليمفاوية في تلك المنطقة قد تنتفخ استجابة لذلك.

يحدث هذا بسبب العقد تعمل على تصفية الخلايا السيئة، حيث تتورم الغدد الليمفاوية التي يمكن ملاحظتها بسهولة في الرقبة، الفخذ، والإبطين.

إذا تم تورم أكثر من منطقة واحدة من الغدد الليمفاوية ، فقد يكون ذلك مؤشرا على بعض الإصابات (جدري الماء أو الحلق) أو أمراض الجهاز المناعي أو السرطان.

الالتهابات الفيروسية ويمكن أن تسبب تضاعف حجم العقد اللمفاوية.



تضخم الغدد الليمفاوية

اسباب مرض العقد الليمفاوية

اعتلال العقد الليمفاية يمكن أن يحدث لأسباب كثيرة بما في ذلك:

-الالتهابات

عادة ما تكون العدوى الفيروسية (مثل البرد أو الأنفلونزا) هي السبب وراء تضخم الغدد الليمفاوية، الالتهابات الاخرى التي قد تسبب اعتلال عقد لمفية هي:

-بكتيريا الحلق.

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-عدد كريات الدم البيضاء.

-عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

-التهابات الأذن.

-حمى القش الحادة.

-التهابات الجلد أو الجرح.

عند محاربة العدوى الفيروسية أو البكتيرية تتضخم الغدد الليمفاوية وهذا يدل على أنها تحارب العدوى بنجاح.

اضطرابات المناعة الذاتية

يمكن أن تسبب بعض اضطرابات الجهاز المناعي مثل الإيدز وأمراض المناعة الذاتية (التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة) تضخم الغدد الليمفاوية.

لدغ الحشرات

لدغات بعض الحشرات مثل الدبابير، قد تسبب تضخم الغدد الليمفاوية.

خراجات الأسنان

يشير خراج الأسنان إلى مجموعة من القيح التي عادة ما تكون ناتجة عن عدوى بكتيرية، هناك أنواع مختلفة من خراجات الأسنان، وأحد الأعراض الرئيسية لخراج الأسنان هو تضخم العقد اللمفاوية في الرقبة، تحت الفك.