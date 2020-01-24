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ارتفاع ضحايا الفيروس القاتل في الصين.. والعالم يترقب
الجمعة 24 يناير 2020
أعلنت وسائل إعلام صينية، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 25 شخصا وإصابة 830 آخرين حتى مساء الخميس.
وفرضت الصين الحجر الصحي على مدينتي ووهان وهوانغانغ في محاولة الحد من تفشي الفيروس الجديد، الذي ينتمي لعائلة كورونا.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.
وأضافت الوزارة في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.
وقالت الوزارة إن الرجل يخضع حاليا للعلاج بأحد المستشفيات.
وفي فيتنام ، أكدت السلطات إصابة مواطنين صينيين اثنين فيها بفيروس كورونا.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين في نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو، كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.
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