فيروس كورونا يتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية بالصين

الجمعة 24 يناير 2020

تم إلغاء مئات الرحلات الجوية من ووهان وإليها ظهر الخميس، بعد أن بدأت ووهان، وهي مركز انتشار التهاب رئوي في الصين تنفيذ تدابير غير مسبوقة لكبح انتشار فيروس كورونا المميت الجديد.



ووفق وكالة الأنباء الصينينة ذكرت إدارة الملاحة المدنية في الصين أنه كان من المقرر مغادرة أو وصول إجمالي 566 رحلة جوية في ووهان اليوم، ولكن تم إلغاء 288 رحلة منها حتى الساعة 11:30 صباحا.

ومنذ الساعة العاشرة من صباح الخميس، تم تعليق جميع وسائل النقل العام، من بينها حافلات المدينة ومترو الأنفاق والعبارات وحافلات المسافات الطويلة، وتم غلق قنوات السفر للخارج في المطارات ومحطات السكك الحديدية حتى إشعار آخر.

وتعد مدينة ووهان مركز مواصلات إلى جانب كونها مركزا صناعيا وتجاريا رئيسيا في الصين، ورُصد الفيروس كذلك في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي وهونج كونج.

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ونصحت إدارة الملاحة المدنية الصينية، الخطوط الجوية التي تشغل رحلات جوية من ووهان أو إليها بإيلاء اهتمام وثيق لتطور انتشار الالتهاب الرئوي وضبط خطط الرحلات الجوية وفقا لذلك.

وحتى الساعة الثامنة من مساء الأربعاء، تم الإبلاغ عن إجمالي 444 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي مرتبطة بفيروس كورونا الجديد و17 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، حيث تقع ووهان.

وتوفي إجمالي 17 شخصا وتأكدت 571 حالة إصابة في 25 منطقة على مستوى المقاطعات في نهاية يوم الأربعاء. وتراوحت أعمار جميع المتوفين في هوبي من 48 إلى 89 عاما.

وأغلقت الصين مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة، وتعتبر مركز انتشار فيروس "كورونا" الجديد الذي قتل 17 شخصا، وأصاب نحو 600 في حين تسعى السلطات الطبية على مستوى العالم لمنع انتشاره.