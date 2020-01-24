شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب السل عديدة وأبرزها بكتيريا تنتقل من العطس أو الكحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السل من الأمراض المعدية التى تنتج عن بكتيريا تصيب الرئتين، وكذلك قد تصيب أى مكان بالجسم، وقد تصيب أي شخص في أي عمر، والبكتيريا المسببة للسل تسمى Mycobacterium tuberculosis ، وهى بكتريا مقاومة لمعظم المضادات الحيوية وبالتالي يصعب علاجها، و ينتشر مرض السل من شخص لآخر، عادة عن طريق الهواء، عندما يسعل الشخص المصاب بالمرض النشط ويرش الرذاذ المحمل بالبكتيريا في الهواء، وفى هذا التقرير نتعرف على اسباب السل وأعراضه، وفقاً لموقع " nationaljewish".



اسباب السل

اسباب السل

ينتج السل عن بكتيريا تعرف باسم السل المتفطرة، كما يمكن أن تسبب البكتيريا ذات الصلة Mycobacterium bovis و Mycobacterium africanum فى مرض السل، واستجابة الجسم لعدوى السل النشط تنتج التهابًا يمكن أن يلحق الضرر بالرئتين، المناطق المصابة بالسل النشط تملأ تدريجيا بأنسجة الندبات.

والسل هو مرض معدي ينتشر من شخص لآخر، يصاب الشخص به غالبًا باستنشاق الجراثيم في الهواء، من رذاذ شخص مريض،ومع ذلك، فإن استنشاق الجراثيم لا يعني أنك ستصاب بمرض نشط.

غالبًا ما تكون دفاعات الشخص الطبيعية قادرة على التحكم في العدوى حتى لا تسبب المرض، في هذه الحالة ، يكون الشخص مصابًا ، ولكن ليس لديه مرض نشط، وفقط حوالي 10 ٪ من المصابين سوف يصابون بالسل في حياتهم.

يمكن أن يحدث المرض النشط لدى الشخص المصاب عندما تكون مقاومة الجسم منخفضة للعدوى أو إذا كان هناك تعرض كبير أو طويل الأمد للجراثيم التي تتغلب على الدفاعات الطبيعية للجسم.

استجابة الجسم لعدوى السل النشط تنتج التهابًا يمكن أن يتلف الرئتينـ قد يكون مقدار الضرر واسع النطاق على الرغم من أن الأعراض قد تكون ضئيلة.

لا ينتشر مرض السل بسهولة ويشمل عادة أسابيع من الاتصال مع شخص مصاب بالسل.

إذا تُرك السل دون علاج، يمكن أن يموت ما يقرب من نصف المرضى في غضون خمس سنوات وتؤدي إلى عدوى لأشخاص آخرين.

يمكن أن يؤدي العلاج غير الملائم للسل إلى سلالات مقاومة للعقاقير من مرض السل تكون أكثر صعوبة في العلاج.



السل

اعراض السل

على الرغم من أن السل يرتبط في أغلب الأحيان بالأعراض التي تؤثر على الرئتين - لأن المرض يصيب الرئتين في أغلب الأحيان - إلا أنه يمكن أن يؤثر على أي عضو في الجسم، يمكن أن يسبب المرض مجموعة متنوعة من الأعراض.

-الأشخاص الذين يعانون من عدوى السل الكامنة (عدوى بدون مرض نشط) ليس لديهم أعراض.

Advertisements

الأعراض المعتادة للسل تشمل:

-حمى

-قشعريرة برد

-تعرق ليلي

-سعال

-فقدان الشهية

-فقدان الوزن

-دم في البلغم

-فقدان الطاقة

تعتمد الأعراض الأخرى لمرض السل النشط على نمو البكتيريا في الجسم، إذا كان مرض السل النشط موجودًا في الرئتين (السل الرئوي) وإذا كان السل النشط خارج الرئتين (على سبيل المثال ، الكلى أو العمود الفقري أو المخ أو الغدد الليمفاوية) ، فإنه يطلق عليه السل خارج الرئة وله أعراض أخرى ، وهذا يتوقف على الأعضاء المتأثرة، على سبيل المثال ، قد يسبب مرض السل في العمود الفقري ألم الظهر أو تصلب.