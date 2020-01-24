شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض مرض السكر كثرة التبول والشعور بالعطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر يعد من الأمراض المزمنة التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وهناك العديد من الأعراض التي تساعد في عملية اكتشاف حقيقة الإصابة بهذا المرض الذي يتسبب في تعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية في حالة عدم الاهتمام بعلاج هذا المرض المزمن.

فأشار التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن الإصابة بمرض السكر تظهر عند خضوع المريض لبعض التحاليل الطبيبة التي توضح حقيقة الإصابة، ويتم تحديدها إذا كانت النتائج تشير إلى وجود ارتفاع في نسبة التحاليل الخاصة بالسكر.

اعراض مرض السكر

وقدم التقرير المنشور العديد من الأعراض التي تساهم في حقيقة الإصابة بمرض السكر، ومنها:

-زيادة العطش أي الرغبة الملحة في تناول الماء.

-كثرة دخول الحمام، أو كثرة التبول، تعد من أشهر اعراض الاصابة بمرض السكر.

-الجوع الشديد، أي الرغبة الملحة في تناول المزيد من الطعام وكميات كثيرة.

-نجد الكثير من مرضي السكر يعانون من مشكلة جفاف الجلد وخاصة خلال فصل الشتاء.

-الشعور الدائم بالتعب والإرهاق الملح يعد من أبرز اعراض الاصابة بمرض السكر.

-يظهر عند مرضي السكر الإصابة بالالتهابات المتكررة التي تظهر بالجسم.

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-بطء في الشفاء من الجروح.

-يتعرض مريض السكر لفقدان الوزن غير المبرر، وذلك الأمر يعد من علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم أو البول.

- بعض الأشخاص المصابين بالسكر يتعرضون لزغللة في الرؤية.

-يتعرض بعض الأشخاص المصابين بالسكر بمشكلة شديدة، وهي الشعور بالوخز في اليدين أو القدمين .

- بعض الأشخاص المصابون بمرض السكر يتعرضون للتغييرات المزاجية فيميل المرضى للاكتئاب أو السعادة.

-في حالة عدم السيطرة علي نسبة السكر الجيدة في الدم، نجد أن الأشخاص المصابون تعرضون للشعور بالغثيان والقيء.

-يزداد فرص تعرض مرضي السكر بالتهابات في المسالك البولية.

وأكد التقرير المنشور، أنه يتعرض الأشخاص المصابون للسكر لزيادة فرص إصابتهم بأمراض القلب المختلفة، وذلك في حالة عدم القدرة علي السيطرة بنسبة السكر بشكل طبيعي وجيد، كما أن من مضاعفات مرض السكر أيضا زيادة فرص التعرض لمشاكل في الأعصاب الخاصة بالجسم، وأيضا الأوعية الدموية، وأيضا التعرض للإصابة بالسكتات الدماغية ومشاكل في الكلى.