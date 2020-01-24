شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البامية للسيطرة على مرض السكر والكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى البامية على مجموعة من العناصر والمكونات التى تجعلها ضمن الخضراوات التى تقدم فوائد على الصحة، وتحتوى البامية على محتوى غني من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الفيتامينات B وكذلك الفيتامينات A و C و E و K، كما تحتوي أيضا على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، علاوة على ذلك ، تحتوي على مستويات عالية من الألياف المخاطية المغذية .

كثيرا ما تستخدم البامية في الأطباق في جميع أنحاء العالم، من منطقة البحر الكاريبي إلى الصين، وتزداد شعبيتها في كل وقت، لا سيما بسبب استخداماته المختلفة وفقا لتقرير موقع " organicfacts":

تشمل الفوائد الصحية للبامية قدرتها على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وإدارة مرض السكري، والحد من التعب، وزيادة مستويات القدرة على التحمل، كما أنها تساعد فى الحد من التوتر ويخفض الكوليسترول وكذلك مستويات الدهون الثلاثية في الجسم.



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الفوائد الصحية للباميةإدارة مرض السكري

تتمتع البامية بقوة مضادة للأكسدة في بذورها وقشرتها، والتي تساعد بشكل خاص الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، واستكشفت دراسة حديثة، الخصائص المضادة لمرض السكر ومضادات الدهن في الخضروات اللزجة الخضراء، التي أظهرت تحسينات في الدهون.

البامية تحسن الهضم

أوضح فريق من الباحثين الدوليين أن محتوى الألياف في البامية يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم، ووجدت الدراسة أن كمية عالية من الألياف في الخضروات ساعدت في تحسين عملية الامتصاص في الأمعاء الغليظة، وتحفيز التمعج في الجسم، مما قد يساعد أيضا في منع الإمساك.

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البامية تقلل التعب

قد تساعد البامية في تقليل مستويات التعب في الجسم، فقد اكتشف باحثون من بكين أن بذور الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد في تقليل التعب العضلي ويرتبط بتحسين القدرة الأيضية بالجسم.

البامية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم

وجد باحثون من جامعة شنغهاي للطب الصيني التقليدي أدلة على أن البامية قد تخفض مستويات الكوليسترول الكلي، حيث تساعد العناصر الغذائية الموجودة بها، في تقليل مستويات السكر في الدم والأنسولين ومستويات الكوليسترول الكلية، هذه الخضروات أيضا مصدر جيد للألياف التى تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ.



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البامية لإدارة فرط الدهون الثلاثية

يمكن أن تكون البامية مصدرا للعلاج الغذائي لفرط الدهون الثلاثية، وهي حالة تحدث عندما يكون هناك مستوى عالٍ من نوع معين من الدهون (الدهون الثلاثية) في الدم، فالأشخاص الذين يعانون من فرط الدهون الثلاثية في الدم، والتي قد تسهم في تصلب الشرايين وبالتالي أمراض القلب والأوعية الدموية.