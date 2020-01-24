شكرا لقرائتكم خبر عن الوراثة واضطراب المناعة الذاتية أسباب خفية لالتهاب البنكرياس المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنكرياس من الأعضاء الحساسة للغاية بالجهاز الهضمى ، والتهاب البنكرياس من المشاكل الصحية الخطيرة ويعاني الأشخاص المصابون بالتهاب البنكرياس المزمن من التهاب دائم يؤدي إلى ضرر مستمر، وخلل فى وظائفه وأهمها انتاج الأنسولين بالجسم للسيطرة على مستويات السكر بالدم.

ووفقا لتقرير لـ healthline تتمثل المهمة الرئيسية للبنكرياس في إنتاج أنزيمات هضمية وهرمونات ، مثل الأنسولين، التي تنظم مستويات السكر في الدم، يمكن أن يتسبب تلف البنكرياس في مشاكل في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية وإنتاج الأنسولين، نتيجة لذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس المزمن فقدان الوزن، تجربة الإسهال، وسوء التغذية مع نقص الفيتامينات وتطوير مرض السكري.

عادة ما يستغرق الأمر عدة سنوات حتى تحدث تغييرات وأعراض دائمة، تحدث معظم حالات التهاب البنكرياس المزمن بسبب تناول الكحول لفترة طويلة، نظرًا لأن 5٪ إلى 10٪ فقط من مدمني الكحول يصابون بالتهاب البنكرياس المزمن ، فربما هناك عوامل أخرى تؤثر على ما إذا كان شخص ما يصاب بالتهاب البنكرياس المزمن، يُعتقد بشكل عام أن الأشخاص الذين يستمرون في تناول الكحول بعد نوبة واحدة أو أكثر من التهاب.

تشمل الأسباب الأخرى لالتهاب البنكرياس المزمن:

الوراثة : التهاب البنكرياس المزمن الوراثي هو اضطراب وراثي نادر يؤهب الشخص للإصابة بالمرض ، عادة قبل سن العشرين.

Advertisements

الأسباب الوراثية : طفرات جينية مثل التليف الكيسي هي السبب الوراثي الأكثر شهرة على نطاق واسع.

انسداد القناة التي تستنزف أنزيمات الجهاز الهضمي من البنكرياس : إذا لم تستنزف الإنزيمات بشكل صحيح ، فيمكنها عمل نسخ احتياطية من البنكرياس وتلفه، يمكن أن يكون الانسداد ناتجًا عن حصى في المرارة أو تندب في الجراحة السابقة أو أورام أو تشوهات في البنكرياس أو شكل أو موقع القناة البنكرياسية، إذا تم العثور على الانسداد في وقت مبكر ، فإن الجراحة أو إجراء يسمى البنكرياس الوراثي بالمنظار لتخفيف الانسداد قد يساعد في منع تلف البنكرياس.

التهاب البنكرياس المناعي الذاتي : لأسباب غير معروفة ، يصاب بعض الأشخاص بأجسام مضادة تهاجم البنكرياس.

مستويات الدهون الثلاثية عالية جدا في الدم، في بعض الأحيان لا يمكن تحديد السبب الكامن وراء التهاب البنكرياس المزمن.

اعراض التهاب البنكرياس المزمن:

أكثر الأعراض شيوعًا هو ألم البطن العلوي ، والذي يشع غالبًا في الظهر وقد يصاحبه غثيان وقيء وفقدان الشهية، يمكن أن يحدث الألم يوميًا أو متقطعًا، ويمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا، مع تفاقم المرض وتدمير المزيد من البنكرياس .

نظرًا لأن البنكرياس التالف لا يمكن أن ينتج إنزيمات هضمية مهمة ، فقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس المزمن بمشاكل في هضم وامتصاص المواد الغذائية والمغذيات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن ونقص الفيتامينات والإسهال والبراز ذي الرائحة الكريهة، بمرور الوقت ، قد يفشل البنكرياس التالف أيضًا في إنتاج كمية كافية من الأنسولين ، مما يؤدي إلى مرض السكري.