السعودية تنفي رصد أي إصابات بـ"كورونا الصين"

أعلن المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، التابع لوزارة الصحة، الخميس، عدم رصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية.



ونفى المركز عبر حسابه في "تويتر" تقارير سابقة عن إصابة وافد بالمرض.

وفي وقت سابق الخميس، قال فيلامفيل مريدالهاران، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية على "تويتر" إنّ ممرضاً هندياً يعمل في مستشفى جنوبي السعودية أصيب بفيروس كورونا.

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وتسبب التفشي حتى الآن في وفاة 18 شخصاً في الصين.

وقالت السعودية، الأربعاء، إنها ستبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين، واتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد التفشي الذي شهدته مدينة ووهان في وسط الصين.

وجرى رصد حالات إصابة بالمرض، الذي يمكنه أن ينتقل من شخص لآخر، في تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية ما أثار القلق من انتشاره عبر رحلات الطيران الدولية.

وبلغ عدد حالات الإصابة حتى الآن أكثر من 630 شخصا أغلبهم في الصين لكن تم رصد حالات في دول بعيدة عنها مثل الولايات المتحدة.