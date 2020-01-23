أول وفاة بفيروس كورونا خارج منطقة التفشي في الصين

عدد الوفيات ارتفع إلى 18 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إقليم خبي الصيني أنّ مريضاً مصاباً بفيروس كورونا الجديد توفي، وهو ما يمثل أول حالة وفاة مؤكدة بالمرض خارج إقليم هوبي الذي بدأ فيه التفشي.



وذكرت اللجنة الصحية في الإقليم، في بيان، الخميس، أنَّ مريضاً في الثمانين من عمره توفي، الأربعاء، لكن لم تؤكد إصابته بالفيروس سوى، الخميس.

ويرفع بذلك عدد الوفيات بسبب المرض إلى 18.

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وأغلقت السلطات، الخميس، أيضاً مدينتين تقعان في مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي قتل 17 شخصاً، وأصاب نحو 600، في حين تسعى السلطات الطبية على مستوى العالم لمنع انتشاره.

ويخشى المسؤولون بقطاع الصحة من تسارع انتقال العدوى في الوقت الذي يسافر فيه مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج أثناء عطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ، السبت، وتمتد أسبوعاً.

ويعتقد أن الفيروس الذي لم يكن معروفاً من قبل ظهر في نهاية عام 2019، نتيجة تجارة غير مشروعة في الحيوانات البرية في سوق للحيوانات في مدينة ووهان الصينية.

وتوقفت غالبية وسائل المواصلات في مدينة ووهان صباح الخميس، وطلبت السلطات من الناس عدم مغادرة المدينة.

وبعد بضع ساعات، أعلنت مدينة هوانغقانغ المجاورة التي يقطنها 7 ملايين نسمة إغلاقاً مماثلاً.