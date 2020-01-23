مصر تفحص القادمين من الصين بعد انتشار "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة المصرية ومصادر في مطار القاهرة الدولي، الخميس، أن مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثاً عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك.



وقالت وزارة الصحة في بيان: "يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية".

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وذكرت المصادر أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب القادمين من الصين.

وأضافت أن هناك أطباء ومراقبين طبيين في صالات الوصول مزودين بالمعدات الطبية المطلوبة لفحص الركاب القادمين من الصين.

وتابعت أن المضيفين على الطائرات تلقوا توجيهات كذلك بالإبلاغ عن أي حالة بين المسافرين وسيجري عزل أي حالة اشتباه ونقلها إلى المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن كل المطارات المصرية في حالة تأهب قصوى وتلقت التعليمات ذاتها لكن معظم الرحلات القادمة من الصين يستقبلها مطار القاهرة.