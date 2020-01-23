السودان يعلن القضاء على الكوليرا

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، خلو بلاده تماماً من وباء الكوليرا.

وأوضح أن ذلك جاء استناداً للمعايير التي حددتها اللجنة الفنية للاستجابة لطوارئ وباء الكوليرا بوزارة الصحة السودانية، ومنظمة الصحة العالمية، بعد أن تم تشخيص آخر حالة إصابة في 2 ديسمبر/كانون الأول.

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وكان السودان قد شهد انتشاراً لوباء الكوليرا في ولايات النيل الأزرق، سنار، والجزيرة والخرطوم في سبتمبر/أيلول.

ووجّه صالح الشكر لكل الجهات المحلية والأجنبية التي أسهمت في هذا الجهد، وفي مقدمتها وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية والكوادر والعاملون في المهن الصحية.

وقال إن هذه الجهات انتهجت مبدأ الشفافية والعمل الصارم من أجل توسيع الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية الأساسية وتحسين التنسيق على كل المستويات، الأمر الذي سهل تدخل الحكومة للتعامل مع الوباء.

وأشار إلى أن وزارة الصحة الاتحادية بدأت في التحضير المبكر لحماية البلاد من الكوليرا وغيرها من الأوبئة خلال موسم الخريف المقبل.