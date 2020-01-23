- 1/2
- 2/2
مرتضى كوكوالخميس 2020/1/23 11:45 م بتوقيت أبوظبي
السودان شهد انتشارا لوباء الكوليرا في سبتمبر
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، خلو بلاده تماماً من وباء الكوليرا.
وأوضح أن ذلك جاء استناداً للمعايير التي حددتها اللجنة الفنية للاستجابة لطوارئ وباء الكوليرا بوزارة الصحة السودانية، ومنظمة الصحة العالمية، بعد أن تم تشخيص آخر حالة إصابة في 2 ديسمبر/كانون الأول.
وكان السودان قد شهد انتشاراً لوباء الكوليرا في ولايات النيل الأزرق، سنار، والجزيرة والخرطوم في سبتمبر/أيلول.
ووجّه صالح الشكر لكل الجهات المحلية والأجنبية التي أسهمت في هذا الجهد، وفي مقدمتها وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية والكوادر والعاملون في المهن الصحية.
وقال إن هذه الجهات انتهجت مبدأ الشفافية والعمل الصارم من أجل توسيع الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية الأساسية وتحسين التنسيق على كل المستويات، الأمر الذي سهل تدخل الحكومة للتعامل مع الوباء.
وأشار إلى أن وزارة الصحة الاتحادية بدأت في التحضير المبكر لحماية البلاد من الكوليرا وغيرها من الأوبئة خلال موسم الخريف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يعلن القضاء على الكوليرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.