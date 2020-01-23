شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة أهمية الزنك وحمض الفوليك لصحة الرجل الإنجابية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مكملات الزنك وحمض الفوليك من الأمور التي تساهم بشكل كبير في علاج العقم عند النساء والرجال، ولذا يجب على من يعاني من مشكال إنجابية تناول هذه المكملات الغذائية التي تساهم في حل المشكلة، وذلك وفقا للتقرير الذي نشره موقع " livestrong".

وكشفت دراسة عن مدى تأثير حمض الفوليك المنتظم ومكملات الزنك على جودة السائل المنوي وولادة طفل ذى صحة جيدة، أن هذه المكملات الغذائية تساهم بشكل كبير في تحسن جودة السائل المنوي.

وشملت الدراسة 2370 من الأزواج، تم تعيين الرجال منهم بشكل عشوائي الذين يتناولون مكملات يومية من الزنك وحمض الفوليك، وبصرف النظر عن عدم وجود تحسينات كبيرة في جودة السائل المنوي مقارنة مع مجموعة الدواء الوهمي، فقد أبلغ المشاركون الذين تلقوا المكملات أيضًا عن عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

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وأوضح التقرير أن تناول الزنك وحمض الفوليك، وفقا للدراسات أنها واحدة من أولى التجارب ذات الشواهد لتقييم ما إذا كانت مكملات حمض الفوليك والزنك تساعد في تحسين خصوبة الذكور أم لا، فقال إنريك شيسترمان دكتوراه ، من قسم NICHD للبحوث الصحية للسكان إن النتائج تشير إلى أن هذه المكملات الغذائية لها تأثير ضئيل أو معدوم على الخصوبة وقد تسبب أعراضًا معوية كثيرة.

ويُعرف أن الزنك معدن أساسي لتكوين الحيوانات المنوية، وفي حين أن تناول حمض الفوليك أيضا يساعد في ذلك، وقد أفادت الدراسات السابقة لفهم فعالية هذه المعادن في الصحة الإنجابية نتائج متضاربة.